Hantavirus il governatore del Veneto Alberto Stefani rassicura | Nessun caso nella regione
Il governatore del Veneto ha confermato che nella regione non sono stati segnalati casi di Hantavirus. Le autorità sanitarie locali continuano a monitorare la situazione, mantenendo alta l’attenzione sulla questione. Finora non sono stati riscontrati contagi o situazioni di emergenza legate al virus. La regione si prepara a intervenire prontamente nel caso si verificassero eventuali nuove segnalazioni.
Nessun caso di Hantavirus registrato in Veneto, ma resta alta l’attenzione delle autorità sanitarie regionali. A comunicarlo è il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che attraverso una nota ufficiale ha aggiornato i cittadini sulla situazione legata a un passeggero sudafricano attualmente monitorato a Padova. L’uomo, arrivato a Venezia da Amsterdam lo scorso 26 aprile, sarebbe stato a bordo di un volo partito da Johannesburg sul quale, poco prima del decollo, era salita anche una donna successivamente deceduta a causa di un’infezione da Hantavirus. Secondo quanto riferito dalla Regione, il contatto tra il passeggero e la vittima non sarebbe stato né ravvicinato né prolungato, motivo per cui il soggetto viene considerato a basso rischio.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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