Hantavirus il governatore del Veneto Alberto Stefani rassicura | Nessun caso nella regione

Il governatore del Veneto ha confermato che nella regione non sono stati segnalati casi di Hantavirus. Le autorità sanitarie locali continuano a monitorare la situazione, mantenendo alta l’attenzione sulla questione. Finora non sono stati riscontrati contagi o situazioni di emergenza legate al virus. La regione si prepara a intervenire prontamente nel caso si verificassero eventuali nuove segnalazioni.

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