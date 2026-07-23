È l’incubo più grande per chiunque condivida la vita con un amico a quattro zampe. La fuga improvvisa del proprio cagnolino fa paura, e lo sa bene Alberto Rossi. L’attore noto per il ruolo trentennale nella fiction Un posto al sole ha vissuto una notte da incubo alla ricerca del suo amato Ares. Il barboncino si era allontanato per poi far perdere le proprie tracce ma, per fortuna, è tornato a casa sano e salvo. La notte da incubo di Alberto Rossi. Quella che doveva essere una rilassante vacanza al mare si è trasformata in un incubo per Alberto Rossi. L’attore si trovava sull’isola de La Maddalena, in Sardegna, assieme ai suoi cagnolini Ares e Gina. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alberto Rossi perde il cane: “La notte più terrificante della mia vita”. Cosa è successo all’attore di Un posto al sole

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