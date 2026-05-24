Una donna americana, madre di due figli, ha riferito di aver vissuto una notte molto difficile quando un frigorifero di circa 270 kg le è crollato addosso mentre era in casa. La donna ha descritto l’episodio come “la notte più terrificante della mia vita da madre single”. Non sono stati riportati danni gravi o feriti, ma l’incidente ha causato grande spavento. La donna ha condiviso l’esperienza sui social media, raccontando quanto accaduto.

La comica americana Laura Clery ha vissuto quella che ha definito “la notte più terrificante della mia vita da madre single” quando un frigorifero di circa 270 kg, le è caduto addosso mentre si trovava in casa con i suoi due figli piccoli. L’incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha rischiato di avere conseguenze fatali per la donna, rimasta intrappolata sotto l’enorme elettrodomestico e in gravi difficoltà respiratorie. Secondo quanto raccontato dalla stessa Clery in un post su Instagram pubblicato giovedì, e in un resoconto più dettagliato condiviso su Patreon, l’incidente è avvenuto quando ha notato suo figlio Alfie, sette anni, arrampicarsi sul frigo montato a parete. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Frigorifero da 270 kg le crolla addosso: la comica americana racconta la “notte più terrificante” della sua vita

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