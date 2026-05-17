A Cannes 2026, il numero di registe in concorso è rimasto basso, con sole cinque donne tra i ventidue film selezionati. Otto anni dopo le dichiarazioni e le promesse di promuovere l’inclusività, la presenza femminile nella sezione principale appare ancora limitata. La manifestazione, nota per il suo prestigio, continua a mostrare una rappresentanza molto sbilanciata tra registi uomini e donne, sollevando domande sulla reale attuazione degli impegni presi nel corso degli anni.

Sono passati otto anni, ma ce lo, anzi, ce la ricordiamo benissimo: la parità di genere si issava sulla Montée des marches, il red carpet di Cannes. Sui rossi gradini ecco la compianta Agnès Varda, ecco Ava DuVernay, e Cate Blanchett, ecco Kristen Stewart, e per i nostri colori Jasmine Trinca, Alba Rohrwacher e l’indimenticata Claudia Cardinale. Tutte lì a dire che un altro mondo era possibile, che l a gender inequality nella film industry globale andava abbattuta, e che il futuro prossimo avrebbe esaudito. Il delegato generale del festival, Thierry Fremaux, siglò un accordo ad hoc con il collettivo francese 5050, per implementare l’eguaglianza, adiuvare l’inclusività, provvedere studi e statistiche al riguardo: bandiera rosa la trionferà, e lo pensavano tutte e tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cannes 2026 e il miraggio della parità di genere: solo 5 registe su 22 film in Concorso, che fine ha fatto l’impegno per l’inclusività?

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