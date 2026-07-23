Alberto Angela ha commentato il film di Nolan sull’Odissea, lodando il regista per aver reso accessibile un testo antico. Nonostante alcune incongruenze, Angela ha definito Nolan “bravissimo” nel trasporre la storia. Il film sta ottenendo successo al botteghino e tra gli appassionati di cinema. Tra le critiche riportate ci sono rappresentazioni di navi vichinghe, elmi e paesaggi nordici non fedeli all’originale.

L’Odissea di Nolan è l’argomento del momento tra gli appassionati di cinema (e non solo). Anche Alberto Angela ha commentato il film che sta dominando il box office: nonostante alcune incongruenze, il celebre divulgatore ha elogiato il “bravissimo” regista per essere riuscito a “tradurre un testo antichissimo in qualcosa di comprensibile a tutti”. Il commento di Alberto Angela al film L'Odissea di Nolan La scena più bella de L'Odissea di Nolan secondo Alberto Angela Alberto Angela e la scelta del cast de L'Odissea di Nolan Il commento di Alberto Angela al film L’Odissea di Nolan Il quotidiano Il Messaggero ha pubblicato un articolo di Alberto Angela in cui il celebre divulgatore ha espresso il suo parere sul film L’Odissea di Christopher Nolan. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alberto Angela elogia Nolan per L'Odissea nonostante "navi vichinghe, elmi poco fedeli e paesaggi nordici"

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