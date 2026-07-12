Alberto Angela torna in prima serata con il programma Noos – L’avventura della conoscenza, aprendo la nuova stagione. Per il debutto, ha invitato due figure di spicco di Hollywood, coinvolgendo anche un attore e un regista noti. La puntata si concentrerà sulla discussione di un progetto legato a un film che unisce elementi di avventura e ricerca storica. La trasmissione andrà in onda su Rai 1 e racconterà aspetti legati alla produzione e alle tematiche trattate.

Alberto Angela torna in prima serata e, per inaugurare il nuovo ciclo di Noos – L’avventura della conoscenza, chiama a raccolta due protagonisti assoluti di Hollywood. Domenica 12 luglio alle 21.25 su Rai 1, il divulgatore dialogherà infatti con Christopher Nolan e Matt Damon, rispettivamente regista e protagonista di Odissea, il film che arriverà nelle sale italiane il 16 luglio. Una partenza ambiziosa per una trasmissione che proverà ancora una volta a rendere accessibili temi molto diversi tra loro, passando dal mito greco alla medicina, dalle dinamiche sentimentali agli abissi marini. Il tutto senza perdere quel tono curioso e rassicurante che negli anni ha trasformato Angela in uno dei volti più amati della televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Noos, Alberto Angela torna su Rai 1 e parla di Odissea con Christopher Nolan e Matt Damon

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NOOS: ALBERTO ANGELA TRA RELAZIONI DI COPPIA, LONGEVITÀ E LE STAR DI ODISSEA

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Perché non vediamo l'ora che Alberto Angela ci racconti l'Odissea con Matt Damon e Christopher NolanStasera riparte l’attività di #Noos, un progetto dedicato alla divulgazione scientifica.

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