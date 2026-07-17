Una notte di maltempo ha colpito la provincia di Brescia, con temporali intensi e raffiche di vento che hanno abbattuto una gru a Gardone Riviera. I danni sono visibili: tetti divelti, alberi caduti e locali allagati. La grandine ha interessato alcune zone, aggravando la situazione. La forza del vento ha causato anche il crollo di parti di strutture e il distacco di alberi lungo le strade.

Una notte di forte maltempo ha interessato gran parte della provincia di Brescia. Intensi temporali, forti raffiche di vento e anche grandinate in alcune zone hanno provocato danni in tutta la zona, tra locali allagamenti, alberi caduti e coperture divelte dai tetti. Tra le più colpite l’area del Garda: a Gardone Riviera è crollata una gru da cantiere, danneggiando alcuni edifici e bloccando la strada. Maltempo a Brescia, temporali, grandine e vento forte Danni da maltempo, tetti divelti e alberi caduti Crolla gru a Gardone Riviera L'avviso del sindaco Maltempo a Brescia, temporali, grandine e vento forte Fin dalle prime ore del mattino di venerdì 17 luglio la provincia di Brescia è stata colpita da una forte ondata di maltempo, tra pioggia battente, forti raffiche di vento e grandinate, anche con chicchi di notevoli dimensioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Maltempo a Brescia tra grandine e vento forte, gru crollata a Gardone Riviera: tetti divelti e alberi caduti

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MALTEMPO DA INCUBO: RAFFICHE DI VENTO OLTRE I 100 KM/H SPAZZANO VIA TETTI E ALBERI | 12/05/2026

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