Ponte al Pino proseguono i lavori | riaperta la passerella pedonale
I lavori di sostituzione dell’impalcato al ponte di Ponte al Pino continuano, con la passerella pedonale riaperta al pubblico. La prima fase, che durerà fino al 10 luglio, comporta il blocco della circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. La chiusura riguarda anche il traffico ferroviario sulla linea interessata, senza indicazioni di modifiche alle altre modalità di trasporto.
Firenze, 7 luglio 2026 – Proseguono i lavori per la sostituzione dell’impalcato a Ponte al Pino: la prima fase durerà fino al 10 luglio e prevede il blocco della circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Per questo da due giorni sono stati disposte alcune modifiche alla circolazione ferroviaria e non solo. Anche la passerella pedonale era infatti stata chiusa ma da questa mattina, 7 luglio, si sono concluse le attività legate allo svincolo delle tre sezioni del vecchio impalcato: per questo motivo è stato riaperto, in anticipo, il collegamento pedonale. PRESSPHOTO Firenze cantiere del Ponte al Pino, veduta con drone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Ponte al Pino, lavori: riaperte la passerella pedonale e via degli ArtistiLa passerella pedonale e via degli Artisti sono state riaperte a Ponte al Pino, a Firenze, dopo la conclusione dei lavori di svincolo delle tre...
Lavori al ponte, interrotto il transito pedonale sulla passerella di cantiere: i dettagliDa lunedì 20 aprile, il transito pedonale sulla passerella temporanea posizionata nell’area di cantiere per la costruzione del nuovo ponte sul Po di...
Temi più discussi: RFI, proseguono a luglio i lavori per la sostituzione di Ponte al Pino; Firenze, la rimozione del ponte che taglia in due l'Italia dei treni: le immagini dal drone; Ponte al Pino, Rfi: 'Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia'; Lavori Ponte al Pino: interruzione alla circolazione ferroviaria dalle 23 del 5 luglio alle 4 del 10 luglio.
Check al cantiere di Ponte al Pino: tutto sotto controllo. Mentre i lavori proseguono, i cittadini si mettono in fila indiana per osservare da vicino l’avanzamento del cantiere. facebook
Gruppo FS, RFI: proseguono gli interventi per la sostituzione di Ponte al Pino a Firenze ift.tt/4TdI7Da x.com
Ponte al Pino, proseguono i lavori: riaperta la passerella pedonaleTorna transitabile anche via degli Artisti. La sindaca Funaro: Dal monitoraggio che abbiamo avuto ieri devo dire che è andata abbastanza bene ... lanazione.it
Rfi, proseguono secondo cronoprogramma i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte al PinoProsegue regolarmente anche il piano di mobilità predisposto per limitare gli impatti sulla circolazione ferroviaria ... msn.com