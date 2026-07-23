Dall’11 al 13 settembre torna “Gragnano Città della Pasta”: tre giorni per fare il giro del mondo senza lasciare la città. Un viaggio tra sapori, culture, musica e tradizioni, con la pasta come passaporto universale. Ha attraversato oceani e confini, seguito migrazioni, incontrato ingredienti inediti e tradizioni diverse tra loro. È entrata nelle cucine di ogni continente, si è lasciata reinterpretare e trasformare. E ovunque sia arrivata, è diventata qualcosa di nuovo senza smettere di essere sé stessa. La pasta nasce italiana, ma il mondo l’ha fatta sua. Dall’11 al 13 settembre 2026 questo straordinario viaggio approda a Gragnano, dove tutto ha avuto inizio. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al via “Gragnano Città della Pasta”, dall’11 settembre un viaggio tra sapori e culture

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