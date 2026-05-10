Festival dell’Oriente a Como un viaggio tra culture e sapori dall’Asia | a Lariofiere a maggio

A maggio, presso Lariofiere di Erba, si terrà il Festival dell’Oriente, un evento dedicato alle culture e ai sapori dell’Asia e del Medio Oriente. All’interno dei padiglioni, luci tenui, profumi intensi e suoni di tamburi accompagneranno i visitatori in un percorso tra tradizioni e atmosfere esotiche, creando un’atmosfera che trasporta lontano dalla città.

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Quando entrerai ti sembrerà di essere altrove. Luci soffuse, profumi intensi, tamburi in sottofondo e colori che riempiono ogni spazio: basta varcare i padiglioni di Lariofiere per ritrovarsi in un viaggio tra Asia e Medio Oriente, senza uscire da Erba.Il Festival dell’Oriente arriva a Lariofiere.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firenze, il 5 Culture Festival: viaggio tra riti e tradizioni antiche? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i workshop celtici e le danze irlandesi? Come si collegano le tradizioni indiane ai riti norreni? Dove potrai...