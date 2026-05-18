Sapori musica e culture del mondo | all’Arcella torna Viaggio nei Sapori del Mondo

Da padovaoggi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Quinto Istituto Comprensivo Statale “Donatello”, insieme alle associazioni del Quartiere 2 nord Arcella - Pontevigodarzere al Servizio PRISMA – Padova accende comunità, presenta la quinta edizione di "Viaggio nei Sapori del Mondo", la Festa dell’interculturalità di Quartiere, che si terrà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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