Sapori musica e culture del mondo | all’Arcella torna Viaggio nei Sapori del Mondo
Il Quinto Istituto Comprensivo Statale “Donatello”, insieme alle associazioni del Quartiere 2 nord Arcella - Pontevigodarzere al Servizio PRISMA – Padova accende comunità, presenta la quinta edizione di "Viaggio nei Sapori del Mondo", la Festa dell’interculturalità di Quartiere, che si terrà. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Le lingue sono in realtà truffe divisive, non culture interessanti/profonde. reddit
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