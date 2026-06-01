Una serata dedicata alla luganega ha aperto l’evento “Lombardia...”. La manifestazione si svolge a Concorezzo e si concentra sui sapori tradizionali della regione. Durante l’appuntamento, sono stati presentati diversi piatti a base di luganega, accompagnati da approfondimenti sulla loro origine storica. La serata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati a scoprire le radici di questa specialità locale.

I sapori che si intrecciano alla storia, l’identità che si fa gusto. Il debutto di “ Lombardia Style “ fa centro a Concorezzo dove, sabato, nell’incantevole cornice di Corte Santa Marta, un’impeccabile macchina organizzativa firmata Alpini e commercianti ha messo a tavola un parterre di curiosi e buongustai per una serata capace di fondere cultura e gastronomia. Ospiti d’onore, l’Archivio storico e il Produttori di luganega, protagonisti di una cena tematica a base della tipica salsiccia. L’appuntamento si inserisce all’interno di “ Brianza in Corte “, un palinsesto di 11 eventi distribuiti in sei comuni della zona. Il progetto è finanziato dalla Regione con un contributo di 50mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Viaggio nelle corti. Concorezzo comincia da una serata dedicata alla luganega

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