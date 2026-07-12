Sorloth Juve serata da incubo al Mondiale | Haaland si infuria con lui

Da juventusnews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita dei Mondiali, un errore di valutazione di un giocatore ha portato a una situazione di contropiede, suscitando la reazione furiosa di un avversario. La sfida, tra due squadre note per il mix di tecnica e fisicità, si è conclusa con la qualificazione dell’Inghilterra alle semifinali. La partita è stata descritta come entusiasmante, combattuta e coinvolgente, con entrambe le squadre che hanno mostrato un alto livello di gioco.

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di Mauro Munno per un clamoroso errore di valutazione in contropiede. – Al termine di un match entusiasmante, combattuto e davvero avvincente, disputato tra le due squadre che forse meglio abbinano tecnica e fisicità in questo torneo, è l’Inghilterra a guadagnarsi la semifinale dei Mondiali. La selezione dei Tre Leoni ha ribaltato il punteggio imponendosi per 1-2 sulla Norvegia grazie a una sontuosa doppietta di Jude Bellingham. Il fuoriclasse ha risposto prima alla perla siglata al 36? da Schjelderup sul finire del primo tempo, per poi firmare il gol decisivo durante i tempi supplementari. Ora, per la band guidata in panchina da Thomas Tuchel, si spalancano le porte della semifinale contro l’Argentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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