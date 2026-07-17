È stato inaugurato ‘Amiata Music’, un nuovo festival musicale che si svolge nel Monte Amiata. La Fondazione Bertarelli ha deciso di trasformare l’Amiata Piano Festival, attivo da oltre quindici anni, in un evento di livello internazionale. La rassegna si propone di offrire grandi appuntamenti e di dare spazio anche ai giovani musicisti, ampliando così la propria vocazione artistica e culturale.

di Riccardo Bruni Nasce Amiata Music, nell’incanto del Monte Amiata. Dopo oltre quindici anni di attività dell’Amiata Piano Festival, la Fondazione Bertarelli inaugura un nuovo capitolo della propria storia musicale, trasformando una rassegna ormai consolidata in un festival internazionale dalla vocazione ancora più ampia. Non sarà una cesura con il passato, piuttosto un’evoluzione, che conserva un impianto consolidato e lo arricchisce con nuovi repertori, residenze, progetti educativi e percorsi di formazione, facendo del Forum Bertarelli un luogo dove produzione musicale e crescita culturale procedono di pari passo. "Siamo incredibilmente orgogliosi di lanciare Amiata Music, con cui inauguriamo un nuovo capitolo nella vita culturale della Toscana - sottolineano alla Fondazione Bertarelli -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Debutta ’Amiata Music’. Grandi appuntamenti. E spazio ai giovani

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