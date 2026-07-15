Il Forum Fondazione Bertarelli ospiterà il festival Amiata Music questa estate, con artisti di fama internazionale e giovani talenti. La manifestazione proporrà concerti di grandi nomi e iniziative formative. La rassegna si svolgerà in Toscana e si caratterizza per un'identità italiana distintiva. L’evento è stato annunciato senza specificare date o dettagli sui partecipanti.

Amiata Music arriva in Toscana quest'estate con un nuovo e ambizioso festival che riunisce artisti di fama internazionale, giovani interpreti, progetti formativi e un’inconfondibile identità italiana. Sullo straordinario sfondo del Monte Amiata, la stagione 2026 intreccia opera, musica da camera, jazz e canto in un programma concepito per essere al tempo stesso internazionale e profondamente intimo. L’identità artistica del festival affonda le sue radici nella connessione: tra generazioni, culture, pubblico e artisti. Accanto a interpreti di fama internazionale come Joyce DiDonato, Fabio Biondi e Alice Sara Ott, la stagione valorizza talenti emergenti e lo scambio artistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Amiata Music: Vi aspettiamo al Forum Fondazione Bertarelli per un'estate all'insegna della grande musica

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