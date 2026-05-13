Torna in scena Il diverticolo | al Teatro Agricantus show con ErnestoMaria Ponte sul palco anche l' A-Social Band

Al Teatro Agricantus di Palermo torna in scena “Il diverticolo”, uno spettacolo comico scritto da Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo e Daniele Billitteri. La messa in scena vede protagonista ErnestoMaria Ponte, accompagnato dall'A-Social Band. Lo spettacolo propone una serie di scene che affrontano con umorismo temi legati a esami clinici improbabili e diagnosi insolite, offrendo al pubblico un intrattenimento leggero e divertente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui