Torna in scena Il diverticolo | al Teatro Agricantus show con ErnestoMaria Ponte sul palco anche l' A-Social Band
Al Teatro Agricantus di Palermo torna in scena “Il diverticolo”, uno spettacolo comico scritto da Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo e Daniele Billitteri. La messa in scena vede protagonista ErnestoMaria Ponte, accompagnato dall'A-Social Band. Lo spettacolo propone una serie di scene che affrontano con umorismo temi legati a esami clinici improbabili e diagnosi insolite, offrendo al pubblico un intrattenimento leggero e divertente.
ErnestoMaria Ponte torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo con “Il diverticolo”, il nuovo testo comico nato dalla penna di Ernesto Maria Ponte, Salvo Rinaudo e Daniele Billitteri che offrono al pubblico un esilarante viaggio tra esami clinici improbabili, diagnosi bizzarre e l'infinita.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Ed eccoci qui! Pronti per andare in scena! 50 allievi dai 5 ai 16 anni! Quattro spettacoli diversi tutti scritti da Claudia Palazzolo e Federica Ventura! Location, come sempre, il meraviglioso Teatro Agricantus. Siamo emozionatissimi! In bocca al lupo ragazzi! facebook