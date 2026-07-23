Al primo inserimento in GPS è obbligatorio indicare tutte le scuole?

Notizia in breve

Durante il question time del 22 luglio 2026, si è discusso sulla procedura di inserimento in GPS per l’anno scolastico 202627. È stato chiarito che al primo inserimento in piattaforma è obbligatorio indicare tutte le scuole di interesse. La discussione, condotta da Andrea Carlino e con la partecipazione di un esperto di normativa scolastica, ha affrontato anche le modalità per l’attribuzione delle supplenze.