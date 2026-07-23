Al primo inserimento in GPS è obbligatorio indicare tutte le scuole?
Durante il question time del 22 luglio 2026, si è discusso sulla procedura di inserimento in GPS per l’anno scolastico 202627. È stato chiarito che al primo inserimento in piattaforma è obbligatorio indicare tutte le scuole di interesse. La discussione, condotta da Andrea Carlino e con la partecipazione di un esperto di normativa scolastica, ha affrontato anche le modalità per l’attribuzione delle supplenze.
Nel question time del 22 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con la partecipazione dell’esperto di normativa scolastica Giuseppe Semeraro, è stata affrontata la procedura per l’attribuzione delle supplenze nell’anno scolastico 202627. L’attenzione si è concentrata sulla presentazione della domanda con le 150 preferenze da parte dei docenti inseriti nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 202628. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Tutorial GPS 2026, tabelle titoli, preferenze e non solo: a cosa fare attenzione
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Buongiorno a tutti! Sono al mio primo inserimento in GPS e sono inserita su 3 classi di concorso. Vorrei un chiarimento sulla scelta delle 150 scuole: è possibile inserire le preferenze solo per una classe di concorso e lasciarne non compilate le altre due? Se n facebook