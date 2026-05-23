Dopo lo scioglimento della riserva per titolo sostegno come si partecipa alle nomine per il ruolo da GPS? È obbligatorio indicare tutti i comuni?

Dopo lo scioglimento della riserva per il ruolo da GPS, non è più obbligatorio indicare tutti i comuni nelle nomine. Durante la procedura, i docenti devono scegliere le preferenze tra le 150 disponibili e confermare la propria posizione come docente di sostegno. La puntata di Question Time del 18 maggio 2026 si è concentrata su come si partecipi alle nomine e sulla gestione degli elenchi regionali, con particolare attenzione alle supplenze e alle modalità di conferma del ruolo.

Elenchi regionali dei docenti per il ruolo, supplenze e scelta delle 150 preferenze, conferma del docente di sostegno: sono questi i temi al centro della puntata di Question Time del 18 maggio 2026, il format di consulenza di Orizzonte Scuola in onda sui canali social. A fare il punto della situazione è Giuseppe Semeraro, docente ed esperto di normativa scolastica. Conduce Andrea Carlino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutorial GPS 2026, tabelle titoli, preferenze e non solo: a cosa fare attenzione

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