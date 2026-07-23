Al Giardino Botanico torna il concorso | Orto Ispirami

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 26 luglio si svolge la II edizione del Concorso di disegno estemporaneo " Orto Ispirami " presso il Giardino Botanico (nella foto) " Maria Ansaldi "- Pania di Corfino dell’ Unione Comuni Garfagnana, in Comune di Villa Collemandina. Il Giardino è raggiungibile dal rifugio Isera a piedi con un sentiero di 20 minuti oppure in macchina proseguendo lungo la sterrata. Dalle 10 alle 17, i partecipanti all’iniziativa potranno cimentarsi nella realizzazione delle opere spaziando dalla pittura con colori acrilici alle matite, dall’acquarello all’inchiostro di china. Il concorso è aperto a tutti coloro che hanno un’età superiore ai 6 anni, ed è articolato in due categorie: la Sezione Junior (dai 6 ai 14 anni) e la Sezione Senior (dai 15 anni in poi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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