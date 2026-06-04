Torna ' Orto Sonoro Un suono per ogni pianta’ all' Orto Botanico di Napoli
Domenica 7 giugno, dalle 17.30 alle 19.30, si svolge all’Orto Botanico di Napoli l’evento gratuito ‘Orto Sonoro. Un suono per ogni pianta’. La manifestazione si tiene in Via Foria 223 e vede protagonisti i giovani dell’Orchestra Scarlatti, che accompagneranno i visitatori con performance musicali in un ambiente naturale. L’evento si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza e senza necessità di prenotazione.
Domenica 7 giugno, dalle ore 17.30 alle 19.30, con ingresso gratuito nell’eccezionale cornice ambientale dell’Orto Botanico di Napoli, in Via Foria 223, si rinnova la suggestione di Orto Sonoro ‘Un suono per ogni pianta’, kermesse animata dalle ragazze e dai ragazzi dell’Orchestra Scarlatti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Napoli, torna Planta: scienza, musica e natura all’Orto BotanicoDal 1 al 3 maggio 2026 si terrà la dodicesima edizione di Planta, un evento organizzato dall’Orto Botanico dell’Università di Napoli Federico II.
All’Orto Botanico di Napoli torna la mostra-mercato "Planta, il giardino e non solo"All’Orto Botanico di Napoli si tiene la dodicesima edizione di “Planta, il giardino e non solo”, una mostra-mercato dedicata al mondo delle piante,...