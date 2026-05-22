Padova patrimonio Unesco | visita all' Orto botanico e giardino delle biodiversità

Sabato 30 maggio 2026, si terrà una visita guidata all'Orto Botanico di Padova, riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. L'evento offre l'opportunità di esplorare uno dei principali luoghi di interesse della città, noto per la sua storia e varietà botanica. Durante l'escursione, i partecipanti potranno osservare le diverse specie di piante e il giardino delle biodiversità, situato all’interno del complesso. L’Orto Botanico rappresenta uno dei punti di riferimento culturali e scientifici della zona.

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Sabato 30 Maggio 2026. Una visita guidata per scoprire uno dei tanti tesori padovani, in questo caso un sito che si fregia del titolo di essere patrimonio Unesco: l'Orto Botanico. Di proprietà dell'ateneo cittadino, istituito nel 1545, è il più antico del mondo occidentale che ancora conservi la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ho ignorato Padova per 12 anni: questo è quello che mi ero perso Sullo stesso argomento Leggi anche: Visita all'Orto botanico e giardino delle biodiversità Leggi anche: Visita guidata all’Orto botanico e al Museo botanico di Padova Musei, un milione di ingressi grazie all'effetto Unesco. L'Urbs Picta festeggia i 4 anni con arte e musicaPADOVA - Il compleanno verrà festeggiato con una giornata di eventi, in cui l'arte e la musica dialogheranno. Ma i quattro anni dell'Urbs Picta, che ricorrono esattamente domani, non saranno ... ilgazzettino.it Padova Urbs Picta: il cinema immersivo racconta i cicli pittorici padovani del ‘300Padova Urbs Picta, dal 13 aprile il documentario immersivo per la candidatura all’inclusione nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO dei cicli pittorici padovani del ‘300, a Palazzo della Ragione, ... giornalettismo.com