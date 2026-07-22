Aida Yespica ha rivelato di aver avuto una relazione con una donna molto nota nel mondo dello spettacolo. Durante la sua carriera, ha spesso condiviso dettagli sulla propria vita privata, inclusi rapporti, delusioni e momenti intensi.

Nel corso della sua carriera Aida Yespica ha spesso parlato apertamente della propria vita privata, senza sottrarsi a domande su relazioni, delusioni e momenti particolarmente intensi. Tra i ricordi più sorprendenti c’è quello di una storia d’amore rimasta a lungo lontana dai riflettori, un capitolo di cui la showgirl venezuelana non ha parlato spesso. Aida Yespica racconta l’amore per una donna famosissima: le sue parole. Intervistata da Nuovo Tv, Aida Yespica è tornata a parlare delle esperienze vissute nel mondo dello spettacolo, soffermandosi anche su una relazione sentimentale con una donna molto conosciuta. Pur evitando qualsiasi riferimento che potesse identificarla, la showgirl ha raccontato quanto quel legame abbia inciso sulla sua vita, spiegando: « Ci ha unite un sentimento molto forte. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Aida Yespica lascia tutti a bocca aperta: ha avuto una fidanzata famosissima, si tratta di una donna dello spettacolo

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