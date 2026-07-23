Agnes ancora in stallo | Delusione dal Governo Il progetto è già maturo

Notizia in breve

Il Governo ha deciso di non approvare il progetto da 2 miliardi di euro, nonostante sia già pronto. La risposta ufficiale riceuta ieri è una delusione, poiché conferma il rinvio e la modifica delle regole del gioco, invece di sbloccare l’investimento strategico. La decisione è stata comunicata senza indicazioni chiare sui prossimi passi, lasciando l’intero settore in attesa.