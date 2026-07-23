Agnes ancora in stallo | Delusione dal Governo Il progetto è già maturo

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Governo ha deciso di non approvare il progetto da 2 miliardi di euro, nonostante sia già pronto. La risposta ufficiale riceuta ieri è una delusione, poiché conferma il rinvio e la modifica delle regole del gioco, invece di sbloccare l’investimento strategico. La decisione è stata comunicata senza indicazioni chiare sui prossimi passi, lasciando l’intero settore in attesa.

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"Il Governo ha scelto di non scegliere. La risposta ricevuta oggi (ieri, ndr) è una grande delusione perché conferma che, invece di sbloccare un investimento strategico da 2 miliardi di euro, il Ministero preferisce rinviare ancora e rimettere mano alle regole del gioco". Lo dichiara il vice capogruppo di Azione alla Camera Fabrizio Benzoni, dopo la risposta all’interrogazione cofirmata da Matteo Richetti, capogruppo di Azione a Montecitorio, sul Progetto Agnes di Ravenna. Si tratta di 2 impianti eolici offshore composti da 75 aerogeneratori e 600 Megawatt di potenza; un impianto fotovoltaico offshore con moduli galleggianti da 100 Megawatt; un sistema di stoccaggio di elettricità onshore; un impianto di elettrolizzazione onshore per la produzione di idrogeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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