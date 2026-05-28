riparte la vigilanza rai stallo su agnes

La commissione di vigilanza Rai ha ripreso i lavori dopo più di un anno e mezzo di sospensione. L’ufficio di presidenza ha approvato all’unanimità l’avvio di una discussione, senza specificare i dettagli. La ripresa avviene in un contesto di stallo riguardo alla nomina di un nuovo presidente. La commissione ha quindi ripreso le attività di controllo e supervisione sulla gestione dell’emittente pubblica. Nessuna data è stata comunicata per ulteriori sviluppi o decisioni.

Dopo oltre un anno e mezzo di stop ieri sono ripresi i lavori della commissione di vigilanza Rai. L’ufficio di presidenza ha votato all’unanimità l’avvio di una discussione di una risoluzione contraria alla cessione del Teatro delle Vittorie di palazzo Labia a Venezia, proposta dal capogruppo dem Stefano Graziano. Sulla questione sarà audito il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha palesato il proprio interesse all’acquisto degli immobili e che avrebbe diritto di prelazione in quanto beni vincolati. Nel merito della mozione si è mostrato contrario il capogruppo meloniano Francesco Filini. Nessun passo avanti c’è stato invece sul motivo che ha portato al blocco dei lavori per diciannove mesi, ovvero la nomina di Simona Agnes a presidente Rai, proposta dalla maggioranza e osteggiata dal centrosinistra. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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