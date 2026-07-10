Agnes rischia uno stallo | Lungo anche uno o due anni
Il progetto eolico offshore Agnes a Ravenna potrebbe essere rallentato di uno o due anni a causa di ritardi nelle aste. La situazione attuale evidenzia che non si tratta solo di ritardi amministrativi, ma di possibili blocchi prolungati nel processo di sviluppo del progetto. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause precise di questo possibile stallo temporale.
Non è solo questione ritardi delle aste, ora il progetto ravennate per l’eolico offshore Agnes rischia uno stallo "lungo anche uno o due anni". Questo "a causa dell’intenzione del ministro dell’Ambiente", confermata in una risposta dello stesso Gilberto Pichetto Fratin alla Camera, di rimodulare una legge, la Fer 2 (Fonti energia rinnovabili 2), che, se cambiata "penalizzerebbe proprio progetti come il nostro". Ovvero quello di un impianto eolico su pali fissi e non galleggiante. A parlare, e a promettere di "farsi sentire, anche a Bruxelles" è il ceo di Agnes (e di Qint’x, azienda partner del progetto) Alberto Bernabini che teme appunto un ulteriore allungarsi dei tempi dopo che "ci stiamo lavorando da anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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