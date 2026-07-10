Non è solo questione ritardi delle aste, ora il progetto ravennate per l’eolico offshore Agnes rischia uno stallo "lungo anche uno o due anni". Questo "a causa dell’intenzione del ministro dell’Ambiente", confermata in una risposta dello stesso Gilberto Pichetto Fratin alla Camera, di rimodulare una legge, la Fer 2 (Fonti energia rinnovabili 2), che, se cambiata "penalizzerebbe proprio progetti come il nostro". Ovvero quello di un impianto eolico su pali fissi e non galleggiante. A parlare, e a promettere di "farsi sentire, anche a Bruxelles" è il ceo di Agnes (e di Qint’x, azienda partner del progetto) Alberto Bernabini che teme appunto un ulteriore allungarsi dei tempi dopo che "ci stiamo lavorando da anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agnes rischia uno stallo: "Lungo anche uno o due anni"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vela, SailGp sbarca a Roma nel 2027: uno show lungo tre anni. Il calendarioIl SailGP tornerà in Italia nel 2027 con l’Italy Sail Grand Prix a Roma, previsto per l’11 e 12 settembre.

Milano, furto a due turisti davanti alla caserma dei carabinieri: uno arrestato e uno in fugaA Milano, due turisti sono stati vittima di un furto davanti alla stazione dei carabinieri di Milano Duomo.

Temi più discussi: Agnes rischia uno stallo: Lungo anche uno o due anni; Ravenna, l’eolico offshore Agnes a rischio stallo: La modifica alla legge Fer 2 ci penalizza; Si è dimessa tutta la Commissione vigilanza Rai; Vigilanza Rai e dimissioni di opposizione e maggioranza, chi è Simona Agnes e cosa c'è dietro il terremoto.

Agnes rischia uno stallo: Lungo anche uno o due anniNon è solo questione ritardi delle aste, ora il progetto ravennate per l’eolico offshore Agnes rischia uno stallo lungo anche uno o due anni. Questo a causa dell’intenzione del ministro dell’Ambien ... ilrestodelcarlino.it

Ravenna, l’eolico offshore Agnes a rischio stallo: La modifica alla legge Fer 2 ci penalizzaNuove nubi si addensano sul futuro di Agnes, il maxi progetto ravennate per l’eolico offshore in Adriatico. Oltre ai già noti ritardi legati alle ... corriereromagna.it