Nella notte a Forte dei Marmi, tre uomini sono entrati in una villa mentre i proprietari dormivano. Le urla dei residenti hanno spinto i malviventi a fuggire, evitando atti di violenza. Nessuno è rimasto ferito. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Forte dei Marmi (Lucca), 10 luglio 2026 – Paura la notte scorsa in una villa dove sono entrati tre malviventi. Fortunatamente le urla dei proprietari sono state utili a mettere in fuga gli sconosciuti e non ci sono stati pertanto atti di violenza. Forte dei Marmi registra così l’ennesimo colpo in abitazione, nonostante i rinforzi delle Forze dell’ordine e la presenza notturna delle guardie giurate. https:www.lanazione.itviareggiocronacacriminalita-in-aumento-lequilibrio-si-b949fc8b Stavolta è stata presa di mira una villa vicina al cimitero, a due passi dal centro: qui poco dopo le 5 tre sconosciuti sono riusciti a forzare la porta di ingresso e ad entrare mentre una coppia svedese stava dormendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi, ancora un colpo in villa. I proprietari stavano dormendo

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