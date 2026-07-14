Una donna è stata aggredita in pieno centro, lungo via Matteotti, e le è stato sottratto un orologio di lusso del valore di 150.000 euro. Secondo quanto riferito, la vittima stava camminando quando è stata strattonata e il suo orologio è stato strappato dal polso. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore dell’aggressione e il furto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Forte dei Marmi, 14 luglio 2026 – Stava percorrendo via Matteotti quando è stata strattonata. E le è stato strappato dal polso un Patek Philippe da 150mila euro. Vittima una cinquantenne residente a Pietrasanta che la notte scorsa stava tornando verso l’auto parcheggiata lungo la strada: improvvisamente è stata avvicinata da uno sconosciuto a piedi che con mossa fulminea le ha tolto il prezioso orologio per poi fuggire a gambe levate. La donna in stato di choc, le indagini. La donna, in evidente stato di choc, è riuscita ad allertare il 112 e sul posto si sono precipitati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della diretta interessata e prelevato filmati delle telecamere presenti in zona per avviare le indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi, strappato un Patek Philippe da 150mila euro: vittima una signora in pieno centro

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