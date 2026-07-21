Un'alluvione improvvisa ha colpito una regione dell'Afghanistan orientale, provocando almeno 23 morti e alcune persone disperse. I soccorritori stanno utilizzando escavatori e sonde per cercare di localizzare i dispersi sotto una frana causata dall'acqua. L'evento si è verificato senza preavviso e ha interessato un'area montuosa, dove le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Non ci sono state segnalazioni di feriti.

Milano, 21 lug. (askanews) - Utilizzando escavatori e sonde, i soccorritori stanno cercando di localizzare i corpi delle persone disperse travolte da un'alluvione improvvisa e sepolte sotto una frana nell'Afghanistan orientale, che secondo l'ultimo bilancio ha causato almeno 23 morti. "Quando l'alluvione ci ha colpiti, le autorità hanno sparato in aria per avvertire la gente. Alcuni sono fuggiti, ma altri sono rimasti" racconta Ashraf Khan, un conducente di risciò. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Afghanistan, un'alluvione lampo provoca almeno 23 morti e dispersi

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