Affidati i campi sportivi nelle frazioni copparesi

Da ilrestodelcarlino.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati assegnati ufficialmente i sei campi sportivi nelle frazioni di una località. Tre di questi impianti sono stati affidati al Comune, mentre altrettanti sono stati consegnati a tre associazioni sportive. L’iter di assegnazione è stato concluso e la gestione degli impianti è ora definita. La decisione riguarda le strutture sportive distribuite nelle varie frazioni del territorio.

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Tre campi sportivi comunali e tre associazioni sportive confermate. È completato l’iter di aggiudicazione della gestione degli impianti nelle frazioni. Al termine delle procedure negoziate è stata rinnova la conduzione quinquennale dell’Asd Sorgente a Sabbioncello San Pietro, della Pro Loco Saletta Aps a Saletta e della Dynamo 1991 Asd a Coccanile. Termina così un percorso avviato da Patrimonio Copparo nei mesi scorsi con gli avvisi esplorativi di indagine di mercato e chiuso, dopo la gara, con l’aggiudicazione formale, dal momento che le convenzioni erano in scadenza al 30 giugno scorso. Ai gestori aggiudicatari spetta la conduzione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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