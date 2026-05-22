Videosorveglianza mancano ’occhi’ nelle frazioni di confine
In diverse frazioni di confine e zone collinari, i residenti hanno avanzato richieste all’amministrazione comunale per installare sistemi di videosorveglianza. Tra queste aree ci sono frazioni come San Vincenzo a Torri, e borghi come San Martino alla Palma, Mosciano e San Michele. Attualmente, alcune di queste zone non sono dotate di sistemi di videosorveglianza e i cittadini desiderano che vengano installati per aumentare la sicurezza. La richiesta si fa più insistente man mano che cresce l’interesse per la tutela delle proprie abitazioni e spazi pubblici.
Videosorveglianza anche nelle zone collinari. Estendere gli occhi elettronici anche in frazioni di confine come San Vincenzo a Torri, o borghi come San Martino alla Palma o Mosciano e San Michele, è una richiesta che molti residenti stanno facendo sempre più spesso all’amministrazione comunale. A farsene carico sono stati i consiglieri di Scandicci Civica, Massimo Grassi, Giovanni Bellosi e Alberico Porfido che hanno presentato una interrogazione all’amministrazione comunale per capire quale sia lo stato dell’arte nell’implementazione della rete di videosorveglianza sul territorio. "Il 26 giugno dello scorso anno – ha detto Massimo Grassi –... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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