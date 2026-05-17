Mani & Cuore a Civitella Mercatini nelle frazioni

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Civitella si svolge una giornata dedicata ai mercatini nelle frazioni, organizzata dall’associazione Mani & Cuore. La manifestazione si svolge in collaborazione con il Calcit e prevede diversi appuntamenti lungo tutto il giorno. Le bancarelle offrono prodotti di artigianato, alimentari e oggetti di seconda mano. La giornata coinvolge residenti e visitatori, creando un'occasione di incontro tra le diverse comunità del territorio. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative promosse dall’associazione locale.

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Una domenica in compagnia del Calcit e dei suoi mille appuntamenti quella di oggi. Obiettivo raccogliere fondi per la sanità pubblica e per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche gratuito per gli aretini e le loro famiglie Prosegue il Mercatino in Concerto, la 32esima edizione della Rassegna Musicale che si svolgerà ancora nella giornata du oggi al Circolo Artistico di Corso Italia 108 ad Arezzo. All’evento si unisce anche il 24?Concorso Musicale Calcit “Gianfranco Barulli” in programma dal 20 al 24 maggio tra il Circolo artistico e il teatro Petrarca. Eventi in cui i giovani musicisti mettono a disposizione le loro capacità non solo per il piacere di chi ascolta, ma anche per aiutare il Calcit. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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