Mani & Cuore a Civitella Mercatini nelle frazioni

Oggi a Civitella si svolge una giornata dedicata ai mercatini nelle frazioni, organizzata dall’associazione Mani & Cuore. La manifestazione si svolge in collaborazione con il Calcit e prevede diversi appuntamenti lungo tutto il giorno. Le bancarelle offrono prodotti di artigianato, alimentari e oggetti di seconda mano. La giornata coinvolge residenti e visitatori, creando un'occasione di incontro tra le diverse comunità del territorio. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative promosse dall’associazione locale.

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