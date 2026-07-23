Affacciarsi sui destini del mondo tra mito letteratura e grandi opere
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Con Tra Scilla e Cariddi – Panegirico per lo Stretto (editore Laterza, pagine 160, euro 16) Giulio Ferroni ci dà il suo manifesto ambientalista in difesa di un pezzo d’Italia,. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Dalle saghe storiche ai misteri e anche un po' all'amore, le grandi signore della letteratura si impongono tra i libri più venduti del semestre
Philip Hensher, intreccio di voci e destini sui tavoli del Grande GiocoUn artista ha creato un ritratto raffigurante un gruppo di persone sedute attorno a un tavolo, ispirato a un’opera vittoriana.
Argomenti più discussi: Affacciarsi sui destini del mondo tra mito, letteratura e grandi opere; Mirabella Eclano, la risorsa acqua; Chi guadagna e chi perde dalla crisi del clima.
Centrodestra e campo largo, chi vince senza sapere perché, governa senza sapere come Vincere. Parolina magica della politica italiana, che sui destini nazionali esercita da sempre un effetto ipnotico. L’apice retorico resta quello del 10 giugno 1940, dal balc facebook