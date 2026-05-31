Un artista ha creato un ritratto raffigurante un gruppo di persone sedute attorno a un tavolo, ispirato a un’opera vittoriana. La scena mostra vari personaggi coinvolti in un momento di interazione, con dettagli che richiamano l’epoca. L’opera è stata esposta in una mostra dedicata alla storia artistica del periodo. Nessuna informazione su eventi legali o controversie legate all’opera o all’artista.

Scrittori inglesi Sullo sfondo di una Londra assetata di resoconti esotici, la lotta per l’egemonia in Asia centrale, dove inglesi, russi e afghani si scrutano e si giudicano: «L’impero del gelso» Scrittori inglesi Sullo sfondo di una Londra assetata di resoconti esotici, la lotta per l’egemonia in Asia centrale, dove inglesi, russi e afghani si scrutano e si giudicano: «L’impero del gelso» In uno dei più celebri ritratti di epoca vittoriana, The Remnants of an Army, conservato alla Tate Gallery di Londra, Elizabeth Thompson raffigura William Brydon, assistente chirurgo dell’esercito britannico, mentre nel gennaio 1842 giunge alle porte di Jalalabad. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Philip Hensher, intreccio di voci e destini sui tavoli del Grande Gioco

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