C on l’arrivo di luglio, si apre anche il tanto atteso tempo delle vacanze e del relax che per molti significa, finalmente, immergersi in quel libro che è lì sul comodino da troppo tempo. Ma quali sono le storie che hanno convinto gli italiani dall’inizio dell’anno a oggi? A tracciare il quadro è il numero speciale de “ La lettura “, l’inserto culturale del Corriere della sera, che ha pubblicato la classifica ufficiale dei dieci libri più venduti nei primi sei mesi del 2026. Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Leggi anche › 8 libri brevi, ma indimenticabili, da leggere in un weekend I dieci libri della nostra estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle saghe storiche ai misteri e anche un po' all'amore, le grandi signore della letteratura si impongono tra i libri più venduti del semestre

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