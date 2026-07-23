Le Divine Dominion, formate da Lena Kross e Megan Bayne, hanno mantenuto gli AEW Women’s Tag Team Championship dopo aver battuto le Sisters of Sin, rappresentate da Skye Blue e Julia Hart. La gara si è conclusa con le campionesse che hanno respinto l’assalto delle avversarie, conservando così il titolo. La sfida si è svolta in un evento di wrestling professionistico senza interventi esterni o cambi di titolo.

Le Divine Dominion, composte da Lena Kross e Megan Bayne, hanno difeso con successo gli AEW Women’s Tag Team Championship contro le Sisters of Sin di Skye Blue e Julia Hart. L’incontro, disputato nel corso di AEW Dynamite è iniziato in maniera esplosiva: Hart e Blue hanno assalito le campionesse ancora durante il loro ingresso, soffocandole con dei kendo stick mentre erano in posa sull’apron. Le sfidanti hanno continuato il pestaggio con le armi, scaraventando poi Kross e Bayne oltre la terza corda nel tentativo di impedirne la rimonta. The AEW Women's World Tag Team Champions are ready for a fight, but so are the Sisters of Sin! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Le Divine Dominion respingono l’assalto delle Sisters of Sin e restano campionesse

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