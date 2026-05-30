Alle 10:50 di sabato 30 maggio all’autodromo del Mugello verranno stabilite le griglie di partenza della Sprint e del Gran Premio d’Italia di MotoGP. La gara dimezzata andrà in scena poche ore dopo le qualifiche (ovvero alle 15:00 odierne), mentre il GP propriamente detto avrà luogo dalle 14:00 di domenica 31. Si riparte dall’autodromo toscano dopo l’anomalo e per certi versi shockante round di Barcellona. Nelle pre-qualifiche di ieri si è visto un gran Fabio Di Giannantonio, che sulla prestazione secca ha fatto meglio di Francesco Bagnaia. In generale, la Ducati è apparsa in gran forma, poiché Marc Marquez ha dissipato qualsiasi perplessità legata alla sua condizione fisica (almeno sul giro singolo, la tenuta andrà verificata), mentre hanno guadagnato accesso diretto al Q2 anche le Desmosedici di Franco Morbidelli e Fermin Aldeguer. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Italia 2026. L’Armata Rossa Ducati va all’assalto delle barricate Aprilia sin dalla Sprint odierna

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