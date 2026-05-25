Il film anime di Takopi’s Original Sin riadatta l'intera serie televisiva, con poche scene inedite. L'annuncio ha lasciato molti fan delusi, poiché non ci saranno un live action né un sequel. Il lungometraggio riproporrà la stessa storia già vista in televisione, senza variazioni sostanziali. La produzione ha comunicato che il film sarà una riproposizione fedele dell'anime, con l'aggiunta di alcune scene nuove.

L'annuncio "misterioso" dedicato a Takopi's Original Sin ha lasciato molti fan con l'amaro in bocca: niente live action né sequel, ma un film anime che riadatterà l'intera serie televisiva, con poche scene inedite aggiunte al racconto originale. Per giorni il countdown ufficiale aveva alimentato ipotesi, discussioni e aspettative piuttosto grosse attorno a Takopi's Original Sin. Qualcuno immaginava un sequel, altri un progetto live action, altri ancora un'espansione narrativa capace di scavare ulteriormente nel trauma emotivo lasciato dalla serie. Poi è arrivato l'annuncio. E l'entusiasmo, in molti casi, si è sgonfiato nel giro di pochi minuti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Takopi’s Original Sin arriva al cinema, ma i fan restano spiazzati: racconterà la stessa storia

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Sono contento per tutti gli altri anime che alla fine hanno vinto, anche se è un peccato che Takopi's Original Sin non abbia vinto nessuna delle categorie per cui era nominato reddit

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