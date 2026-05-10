Una dichiarazione di libertà tra desiderio, vulnerabilità e relazioni tossiche nel nuovo singolo prodotto da Roberto Casini.. C’è un momento, nel percorso di un’artista, in cui la musica smette di essere soltanto espressione e diventa dichiarazione. Per Raffi, quel momento ha un titolo che pulsa, ripete, insiste: Bang Bang Bang. Un singolo che non si limita a uscire sulle piattaforme digitali l’8 maggio 2026, ma che irrompe come un atto di presenza, un gesto identitario, una presa di posizione emotiva e artistica. Raffi e il coraggio di raccontare le zone d’ombra. Il brano, prodotto da Roberto Casini e scritto insieme ad Andrea Righi e Miki Porru, affonda nelle pieghe delle relazioni tossiche, nelle dinamiche che mescolano attrazione, dipendenza, fragilità.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Raffi: Bang Bang Bang segna la nuova identità artistica

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