AEW | Caos tra Thekla e Willow Nightingale a Dynamite Mick Foley non riesce a evitare la rissa

Da zonawrestling.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite, si è verificato un acceso confronto tra la campionessa femminile e la sua sfidante, Willow Nightingale. L’episodio si è concluso con una rissa tra le due wrestler, coinvolgendo anche Mick Foley, che non è riuscito a fermare lo scontro. L'evento si è svolto a pochi giorni dal loro match programmato per la pay-per-view AEW Redemption.

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Nel corso dell’ultima puntata di  AEW Dynamite, è andato in scena un intenso confronto tra la AEW Women’s World Champion  Thekla  e la sua sfidante  Willow Nightingale, a pochi giorni dal loro match titolato in programma a  AEW Redemption. A moderare il segmento è stato l’ospite speciale  Mick Foley. Foley è stato il primo a raggiungere il ring, annunciando il faccia a faccia tra le due rivali. Dopo aver accolto la campionessa Thekla, ha presentato Willow Nightingale come una persona a cui è particolarmente affezionato, abbracciandola calorosamente al suo ingresso. Faccia a faccia esplosivo tra Thekla e Willow prima di AEW Redemption. Willow ha aperto il confronto dicendo di essere felice di poter guardare finalmente Thekla negli occhi, invece di subire l’ennesimo attacco alle spalle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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