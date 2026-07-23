Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite, si è verificato un acceso confronto tra la campionessa femminile e la sua sfidante, Willow Nightingale. L’episodio si è concluso con una rissa tra le due wrestler, coinvolgendo anche Mick Foley, che non è riuscito a fermare lo scontro. L'evento si è svolto a pochi giorni dal loro match programmato per la pay-per-view AEW Redemption.

Nel corso dell’ultima puntata di AEW Dynamite, è andato in scena un intenso confronto tra la AEW Women’s World Champion Thekla e la sua sfidante Willow Nightingale, a pochi giorni dal loro match titolato in programma a AEW Redemption. A moderare il segmento è stato l’ospite speciale Mick Foley. Foley è stato il primo a raggiungere il ring, annunciando il faccia a faccia tra le due rivali. Dopo aver accolto la campionessa Thekla, ha presentato Willow Nightingale come una persona a cui è particolarmente affezionato, abbracciandola calorosamente al suo ingresso. Faccia a faccia esplosivo tra Thekla e Willow prima di AEW Redemption. Willow ha aperto il confronto dicendo di essere felice di poter guardare finalmente Thekla negli occhi, invece di subire l’ennesimo attacco alle spalle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Caos tra Thekla e Willow Nightingale a Dynamite, Mick Foley non riesce a evitare la rissa

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WILLOW NIGHTINGALE FORCED TO VACATE TITLE! | Chaos On Massive 3-Hour AEW Special! 108.5

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