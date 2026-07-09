AEW | Willow Nightingale torna a Dynamite e conquista una chance al titolo

Da zonawrestling.net 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Willow Nightingale è tornata a competere in AEW Dynamite: Beach Break, vincendo il Women’s Casino Gauntlet Match. La vittoria le dà diritto a sfidare per il titolo mondiale femminile, attualmente in mano a una wrestler chiamata Thekla. La wrestler ha superato diverse avversarie nel match, segnando il suo ritorno dopo un infortunio. La sua partecipazione ha suscitato attenzione tra i fan, che aspettano di vederla affrontare la campionessa in un futuro prossimo.

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Willow Nightingale ha fatto il suo atteso ritorno dall’infortunio durante  AEW Dynamite: Beach Break, vincendo il Women’s Casino Gauntlet Match e guadagnandosi così un’opportunità per l’ AEW Women’s World Championship, attualmente detenuto da Thekla. Il match titolato si terrà a  AEW Redemption. Ad assistere all’incontro c’erano la vincitrice dell’ Owen Hart Foundation Tournament 2026, Mercedes Moné, che osservava dalla rampa d’ingresso, e la campionessa Thekla, impegnata al tavolo di commento. Both AEW Women's World Champion @ToxicThekla and winner of the 2026 #OwenCup, @MercedesVarnado, want to watch the Casino Gauntlet Match closely! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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