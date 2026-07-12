AEW | Willow Nightingale promette di battere Thekla e di affrontare Mercedes Moné ad All In

Willow Nightingale non ha alcuna intenzione di lasciare che la notte peggiore della sua carriera continui a definirla. Durante l’episodio di AEW Collision dell’11 luglio, la wrestler ha lanciato un messaggio chiaro alla campionessa mondiale femminile AEW, Thekla, in vista del loro match titolato a AEW Redemption. Willow non ha dimenticato quanto accaduto quando Thekla ha attaccato alle spalle lei e Mercedes Moné, mettendole entrambe fuori gioco dopo averla colpita alla testa con la cintura di campionessa. Nightingale ha ammesso di aver capito perfettamente il messaggio, ma ha anche sottolineato che Thekla ha commesso un grave errore: “Prima ancora che potessi festeggiare, Thekla, hai attaccato alle spalle me e Mercedes. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Willow Nightingale is the BABE with the POWER!

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