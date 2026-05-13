Aeroporto di Grottaglie M5S | Con il Piano nazionale resta hub cargo esclusi i voli passeggeri

Il nuovo Piano nazionale aeroporti 2026-2035, approvato dal Governo, mantiene l’aeroporto di Grottaglie come hub cargo e spazioporto nazionale. Il documento specifica che l’attività di voli passeggeri non sarà prevista all’interno del piano, confermando la funzione di Grottaglie come punto di riferimento per il trasporto merci e attività spaziali. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del Ministero competente.

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“Il nuovo Piano nazionale aeroporti 2026-2035 del Governo Meloni conferma per l’aeroporto di Grottaglie il ruolo di hub cargo e spazioporto nazionale. Una scelta che, ancora una volta, relega Taranto a un ruolo marginale nel sistema del trasporto civile e archivia, per il prossimo decennio, qualsiasi concreta prospettiva di sviluppo dell’Arlotta legata ai voli passeggeri e di linea.” È quanto afferma il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Taranto, intervenendo sul nuovo piano aeroportuale nazionale. ... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Aeroporto di Grottaglie, M5S: “Con il Piano nazionale resta hub cargo, esclusi i voli passeggeri” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aeroporto di Grottaglie, richiesta di audizione in Regione per l’attivazione dei voli passeggeriIl consigliere regionale pugliese Giampaolo Vietri ha presentato una richiesta formale di audizione presso la V Commissione consiliare per fare... Aeroporto Umbria: voli record e sfida verso il milione di passeggeriL’aeroporto dell’Umbria ha resistito senza subire interruzioni nei collegamenti aerei nonostante le recenti difficoltà legate all’approvvigionamento... Temi più discussi: Trasporti, Turco (M5S): Taranto ha diritto ai voli civili, il Piano Aeroporti 2025-2036 penalizza il territorio; Piano aeroporti, previsti 305 milioni di passeggeri entro il 2035; CIS Taranto, M5S attacca Iaia: Nessun nuovo investimento dal Governo; Basta promesse, Taranto ha diritto ai voli civili. Aeroporto Grottaglie, ceramisti realizzeranno segni identitariContinuiamo a lavorare, tutti insieme. Così il sindaco di Grottaglie, Ciro D'Aló, ha commentato il sopralluogo congiunto svoltosi oggi nel Terminal passeggeri dell'aeroporto Marcello Arlotta. ansa.it Dall’aeroporto di Firenze alle armi in Sardegna: le grane M5s per il PdRegione che vai, trappole dei Cinque stelle al campo largo che trovi. E’ l’arduo compito del governare con Conte e i suoi. Con esempi che ogni giorno che passa arrivano dai territori. Due su tutti: ... ilfoglio.it