Qualità della vita in Italia | Firenze al primo posto per il benessere dei bambini
Secondo un’indagine del Sole 24 Ore presentata al Festival dell’Economia di Trento, Firenze si colloca al primo posto tra le province italiane per il benessere dei bambini.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Secondo la nuova indagine del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell’Economia di Trento, Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio. La ricerca analizza la qualità della vita nelle diverse fasce d’età, premiando anche Bolzano per i giovani e Trieste per gli anziani. Firenze guida la classifica dedicata ai bambini. La provincia toscana conquista il vertice della graduatoria grazie a una combinazione di servizi, opportunità e condizioni favorevoli per l’infanzia. Accanto a Firenze, emergono anche altre realtà del Nord Italia, mentre il report evidenzia forti differenze territoriali tra le varie province italiane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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