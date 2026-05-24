Qualità della vita in Italia | Firenze al primo posto per il benessere dei bambini

Da dayitalianews.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un’indagine del Sole 24 Ore presentata al Festival dell’Economia di Trento, Firenze si colloca al primo posto tra le province italiane per il benessere dei bambini.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Secondo la nuova indagine del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell’Economia di Trento, Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio. La ricerca analizza la qualità della vita nelle diverse fasce d’età, premiando anche Bolzano per i giovani e Trieste per gli anziani. Firenze guida la classifica dedicata ai bambini. La provincia toscana conquista il vertice della graduatoria grazie a una combinazione di servizi, opportunità e condizioni favorevoli per l’infanzia. Accanto a Firenze, emergono anche altre realtà del Nord Italia, mentre il report evidenzia forti differenze territoriali tra le varie province italiane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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