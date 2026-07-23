Fiumicino apre Open | il nuovo centro direzionale da 16mila metri quadrati

Aeroporti di Roma ha inaugurato oggi “Open – FCO Smart Workplace”, un centro direzionale di 16.000 metri quadrati situato di fronte al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. La struttura, definita all’avanguardia, è stata realizzata nell’area adiacente al terminal e rappresenta un nuovo spazio per le attività aziendali. L’apertura del centro segue le recenti iniziative di ampliamento e modernizzazione della rete aeroportuale.

Fiumicino, 23 luglio 2026 – Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha inaugurato oggi “Open – FCO Smart Workplace”, il nuovo e avanguardistico centro direzionale realizzato nell’area di fronte al Terminal 1 del “Leonardo da Vinci”. La nuova infrastruttura andrà a rafforzare ulteriormente il ruolo dello scalo, confermato miglior aeroporto europeo per l’ottava volta dal 2018, come hub integrato, sostenibile e al servizio di un importante sistema produttivo e occupazionale composto da compagnie aeree, imprese, professionisti e operatori. Con l’apertura di Open, ADR compie quindi un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo infrastrutturale dell’area fronte Terminal, ampliando la propria offerta direzionale. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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