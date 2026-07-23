Adozioni internazionali in calo | Rischiano di scomparire

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Un pugno nello stomaco". Così Fabio Selini, genitore adottivo, bresciano d’origine, residente nella Bergamasca, commenta i dati delle adozioni internazionali del primo semestre 2026 che, in tutta Italia, arrivano a quota 217 rispetto alle 242 del primo semestre 2025. Per avere i dati dei singoli tribunali dei minorenni bisogna attendere la relazione annuale, ma in questi anni il trend è stato sostanzialmente in calo anche a Brescia e Milano per la Lombardia (97 adottati nel 2025, 370 nel 2016). "La Commissione per le adozioni internazionali – spiega Selini, divulgatore della cultura dell’adozione, con le sue gioie e difficoltà – parla di un lieve calo in questo primo semestre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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