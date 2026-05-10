Adozioni internazionali ancora in calo | pesa la complessità dei casi
Nel 2025, il numero di adozioni internazionali continua a diminuire, anche se in modo più contenuto rispetto agli anni precedenti. La maggior parte dei minori adottati, circa il 70%, ha bisogni speciali o necessita di cure particolari. La complessità dei casi e le procedure legali più rigidamente applicate sono tra le cause di questa riduzione. I dati indicano una tendenza stabile nel calo delle adozioni provenienti dall’estero.
Nel pieno di una crisi demografica strutturale e di una natalità ai minimi storici, anche il canale delle adozioni internazionali continua a perdere slancio. Nell’ultimo decennio il numero dei minori adottati in Italia si è progressivamente ridotto, riflettendo un mix di fattori economici, sociali e geopolitici che hanno reso più complesso e meno accessibile il percorso adottivo. Un trend che non si interrompe nemmeno dopo i timidi segnali di ripresa registrati nel 2024 e che nel 2025 torna a evidenziare una nuova flessione, confermando una dinamica ormai strutturale più che congiunturale. L’ultimo rapporto della Commissione per le Adozioni...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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