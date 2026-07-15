Bagel Gumbo e Tlacoyos fra i cibi più minacciati | quali piatti rischiano di scomparire

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 15 luglio 2026 si è diffusa la notizia che alcuni piatti tradizionali, come Bagel, Gumbo e Tlacoyos, sono tra i più minacciati di scomparire. Secondo studi recenti, queste ricette stanno perdendo popolarità e ingredienti tipici, mettendo a rischio la loro preservazione. La diminuzione di interesse e di disponibilità degli ingredienti sta portando a una possibile estinzione di questi piatti nelle cucine di tutto il mondo.

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Milano, 15 luglio 2026 – Ci sono piatti che sembrano immortali. Li trovi nei menu, nei libri di cucina e sui social, dove vengono fotografati e reinterpretati in mille modi. Eppure, dietro questa apparente popolarità, alcune ricette tradizionali stanno vivendo un momento delicato. Non perché nessuno le conosca più, ma perché la loro versione autentica è sempre più difficile da trovare. A volte è colpa degli ingredienti, diventati rari o troppo costosi. Altre volte sono le tecniche di preparazione a rischiare di andare perdute, semplicemente perché chi le conosce non ha più qualcuno a cui insegnarle. Così, senza fare rumore, un pezzo di cultura gastronomica finisce per scomparire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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