Adinolfi va tutto male | respinta la sua testimonianza al riesame e confermato il risarcimento da 20mila euro per molestia discriminatoria contro l’islam

Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di ascoltare il leader del partito di estrema destra durante l’udienza prevista per il 27 luglio. Nel frattempo, è stato confermato un risarcimento di 20mila euro a una persona che aveva accusato molestie discriminatorie legate all’islam. La richiesta di testimonianza di Adinolfi, che aveva coinvolto anche accuse di discriminazione e molestie, è stata quindi respinta.

Settimana di cattive notizie per il leader del Popolo della Famiglia: i legali hanno fatto sapere che il tribunale del riesame ha respinto la loro richiesta di ascoltare Mario Adinolfi nel corso dell’udienza che si terrà il 27 luglio. A riferirlo è il Corriere della Sera di Roma, riportando lo sdegno dei due avvocati, che continuano a definire il processo come «persecutorio». Ma non è l’unica notizia negativa degli ultimi giorni per il pokerista e scommettitore, dopo che il tribunale di Torino lo ha condannato nei giorni scorsi a risarcire 20mila euro per le sue dichiarazioni islamofobe dopo la discussa finale di Coppa d’Africa Senegal-Marocco. 🔗 Leggi su Open.online

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