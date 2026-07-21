Un giudice ha condannato un giornalista e politico a pagare 20mila euro di risarcimento all’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. La causa riguarda alcuni post pubblicati sui social nel gennaio 2026, nei quali sono state espresse affermazioni considerate discriminatorie nei confronti della comunità musulmana e delle persone nordafricane. La sentenza si basa sulla valutazione di contenuti ritenuti offensivi e diffamatori.

Il giornalista e politico Mario Adinolfi dovrà versare 20mila euro all’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che lo aveva citato in giudizio per alcuni post discriminatori nei confronti delle persone musulmane e della comunità islamica, pubblicati sul suo profilo Facebook il 19 e il 26 gennaio 2026. Nei post Adinolfi aveva scritto, tra le altre cose, che l’Islam era un «crimine verso la dignità della persona umana» e «il male del mondo». Il tribunale di Torino ha stabilito che i contenuti pubblicati da Adinolfi superavano il limite della critica religiosa, perché collegavano giudizi negativi a un insieme di persone individuate sulla base dell’appartenenza religiosa e della provenienza geografica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Mario Adinolfi dovrà pagare 20mila euro di risarcimento per aver discriminato sui social la comunità musulmana e le persone nordafricane

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