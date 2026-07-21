Mario Adinolfi dovrà pagare 20mila euro di risarcimento per aver offeso sui social la comunità musulmana e le persone nordafricane

Un giornalista e politico dovrà pagare 20mila euro di risarcimento per aver pubblicato post discriminatori sui social media. La sentenza riguarda commenti pubblicati nel gennaio 2026, che hanno offeso la comunità musulmana e le persone nordafricane. La cifra è stata stabilita dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, che lo aveva citato in giudizio.

Il giornalista e politico Mario Adinolfi dovrà versare 20mila euro all’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), che lo aveva citato in giudizio per alcuni post discriminatori nei confronti delle persone musulmane e della comunità islamica, pubblicati sul suo profilo Facebook il 19 e il 26 gennaio 2026. Nei post Adinolfi aveva scritto, tra le altre cose, che l’Islam era un «crimine verso la dignità della persona umana» e «il male del mondo». Il tribunale di Torino ha stabilito che i contenuti pubblicati da Adinolfi superavano il limite della critica religiosa, perché collegavano giudizi negativi a un insieme di persone individuate sulla base dell’appartenenza religiosa e della provenienza geografica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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